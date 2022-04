Tula Rodríguez reveló que Josimar dará un concierto con los grandes de la salsa: “Yo no te tiro mal, al contrario, yo lo que quiero decirle al Perú entero es que tú ya estás en las grandes ligas. ¿Saben con quién va a cantar? Con nada más y nada menos que con Víctor Manuel, con Willie Colón, con Jerry Rivera, o sea, y me vas a decir que no estás botado”. Por su parte, Josimar se mostró muy feliz por este logro y contó que espera levantar la bandera del Perú: “Tú sabes que lo lindo acá es levantar, quiero llegar a Puerto Rico y quiero levantar mi bandera peruana porque eso fue mi sueño, mío, el sueño de mi papá, levantar mi bandera peruana y decir ‘oye latino, el Perú está presente’, eso quiero decir”. Fuente: América Televisión