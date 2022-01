¡Se viene con todo! Jossmery Toledo estuvo como invitada en la nueva secuencia llamada ‘El ascensor de tu vida’, del programa ‘Mujeres al Mando’, donde fue consultada sobre las propuestas que ha recibido para formar parte de la política, específicamente en su distrito natal, San Juan de Lurigancho . “Si he tenido propuestas, para regidora también, pero todavía estoy pensando. Tengo que analizar porque no quiero mancharme, pero si me gustaría estar en el poder”, dijo la modelo bastante emocionada. (Video: Latina TV)