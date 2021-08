“¿Consideras que, en este caso tú, venezolana, te juega en contra para la final por si vota el público?”, preguntó Ethel Pozo a Korina Rivadeneira en “América Hoy”. “Sí, de todas maneras, hay una racha de comentarios de que hay favoritismo, de que me quieren regalar la corona (...) Me molesta muchísimo porque yo creo que merezco estar en la final, me he esforzado muchísimo”, afirmó la esposa de Mario Hart, quien calificó de “injusto” que la critiquen tanto por su nacionalidad. Fuente: América TV