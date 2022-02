Años atrás, la cantante australiana Kylie Minogue asistió a un evento en Chile donde fue consultada por el pisco, bebida peruana que por mucho tiempo ha sido materia de debate peruanos y chilenos. “Te gustó el pisco sour? Algunos dicen que no es de Chile”, indicó suspicaz el reportero. No obstante, la intérprete de ‘Can’t get you out of my head’ soltaría una épica respuesta. “¿En serio? Sí, es peruano (…) bueno, me ofrecieron uno anoche y me dijeron que es de aquí”, respondió, y luego añadió: “¿por qué mejor no me cuentas qué cosa puedo probar que sea de Chile?”. El video se ha vuelto viral en los últimos días en todas las redes sociales. Video: (Tik Tok/@elprofesorgiver).