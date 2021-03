Lady Guillén estuvo como invitada en ‘América Hoy’, donde puso su ejemplo de vida al referirse al calvario que viene viviendo Sofía Franco tras ser denunciada por su esposo Álvaro Paz de la Barra por violencia familiar. “Esto me hace acordar cuando mi agresor me grabó cuando me estaba haciendo daño. Un ser humano normal no puede grabar a una persona que está sufriendo o que está en una situación de peligro”, expresó muy indignada. (Video: América RC)