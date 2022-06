La modelo Luciana Fuster fue una de las competidoras en el circuito rumbo a la semifinal de “Esto es guerra” y terminó con heridas en el ‘totó'. Así lo contó en Instagram Stories, donde compartió un video mostrando las heridas y el uniforme con el que compitió, que quedó completamente arruinado: “Solo quiero que vean este raspón y esta es la respuesta, este es el short con el que competí, todo destruido y miren por dentro, o sea, obvio si le pasó esto a la tela, también me pasó a mí”, comentó. La modelo también reveló que no podía moverse: “Tengo las 2 nalgas arañadas, terrible que ni me puedo sentar y me arde hasta ponerme pantalón”. Fuente: Instagram @lucianafusterg