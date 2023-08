Melissa Paredes llegó al set de ‘Mande Quien Mande’ para celebrar su cumpleaños junto a María Pía Copello y La Carlot y tuvo un homenaje con un recuento de su carrera como actriz. “Llego a mis 33 años soñada, empoderada, con lecciones aprendidas, porque uno se cae pero tienes que aprender de lo que pasó para no volver a cometer ciertas cosas... qué no he aprendido pero estos 33 años que se vienen decreto que van a ir de maravilla”, manifestó la exesposa de Rodrigo Cuba. (Fuente: América TV)