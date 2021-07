La actriz y modelo Melissa Paredes admitió que es una mujer bastante celosa, pero que no pelea con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba por este tema. “A la primera que vea algo raro, se me despiertan los celos, me desquicio”, comentó en el programa ‘América Hoy’. Comentó que su esposo no le da razones para sentirse insegura en la relación. | VIDEO: América TV