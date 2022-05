Melissa Paredes dio una entrevista más y esta vez no pudo responder si realmente pagaba la mitad de todos los gastos de la casa, como dijo meses atrás y que generó que Rodrigo Cuba la desmienta en una entrevista con Magaly Medina. “Él lo que ha declarado es que él te pagaba hasta el celular, te pagaba todas las cuentas, te pagaba el mantenimiento de tu camioneta, que lo único que tú pagabas era la gasolina”, le dijo Ethel Pozo. “No, es que de verdad qué feo hablar de plata, y yo cuando salí a decir y aclarar sobretodo la entrevista que él dio, porque le preguntan como que Melissa está mal económicamente y dijo no, porque yo la he ayudado (...) yo salgo a aclarar, no es eso de gratis”, respondió Melissa, sin poder responder si realmente aportaba la mitad de los gastos del hogar como ella misma aseguró cuando se separó del ‘Gato’ Cuba. Fuente: América Televisión