El modelo Patricio Parodi contó que es la tercera vez que desinflan las llantas de su auto en los exteriores del lugar donde realiza terapia física: “Les juro que lo voy a encontrar, estoy seguro que esto tiene que ser una broma de algún chistoso que vive cerca. No es posible que tercera vez que vengo y justo en el mismo lugar me desinflan la llanta”. Pero Hugo García no dudó en ‘meter su cuchara’: “Sabes quién fue? Tu billetera oe tacaño de mie***, ya cómprate una llanta nueva”. “Mi llanta está como nueva oe sonso, pero si me las quieren tunear no me opongo “, se defendió el capitán de los ‘guerreros’. Fuente: Instagram Patricio Parodi | Hugo García