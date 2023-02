Ducelia Echevarría envió un fuerte mensaje a Macarena Vélez, el cual fue mostrado en el programa ‘Mande quien mande’: “La que no paraba de llorar todo el día, dentro y fuera del set”, dijo. “Me da risa porque... como si ella nunca hubiera llorado”, respondió la ex de Said Palao. Sin embargo, Fabianne Hayashida aprovechó para contar que Ducelia la bloqueó en las redes sociales: “Yo creo que eso era para mí porque Ducelia me tiene bloqueada”. “Sí, a mí tampoco me tiene”, confesó Macarena Vélez. La popular ‘China’ explicó que no entiende qué pasó con Ducelia: “No tengo idea, pero un día la busqué y me tenía bloqueada, y a Macarena también, entonces no sé si era para mí o para Maca”. Por su parte, ‘Pantera’ Zegarra aseguró que “Ducelia se pelea con todo el mundo”.