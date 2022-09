Este 15 de septiembre de 2022, luego que el programa América Hoy mostró un video de Ethel Pozo jalándole las orejas a sus compañeros, Edson Dávila ‘Giselo’ no dudó en tildarla de malagradecida: “La verdad que molesto e indignado, yo. Primero que me parece que ella ha grabado el video un poquito con copas, ella no puede ser malagradecida, perdóname, Ethel, pero eres malagradecida, hemos llevado alegría a tu boda”, comentó. Por su parte, Brunella Horna comparó al grupo con la familia Gonzáles de “Al fondo hay sitio”: “Ethel querida, qué hubiera sido de tu boda sin los Gonzáles”. En ese sentido, todo el grupo bailó la canción de la serie y Edson Dávila anunció: “Vamos a llevar alegría a tu boda, no solamente todo es lujo, joyas, no, se lleva alegría”.