La conductora Ethel Pozo regresó al país tras su luna de miel con su esposo, Julián Alexander, y contó que no ha visto las críticas que se hicieron sobre su boda: “No, no hemos visto nada porque sí, teníamos poquísimo wifi, señal, porque estábamos de playa en playa en Curazao, es maravilloso, yo no soy tanto de mar, pero ya por mi esposo me he vuelto creo ya fan del mar, y no hemos estado muy conectados”. Además, Ethel Pozo descartó haberse molestado con Edson Dávila: “No, todo es broma, todo lo que hacemos en América Hoy es una broma y claro, hay algunos que se la creen y lo siguen, no, todos es broma, felices, nos hemos divertido muchísimo”. Cuando le preguntaron si pensaba dar el siguiente paso, es decir, tener un hijo, la hija de Gisela Valcárcel respondió: “Se viene nada, trabajar duro y parejo hasta diciembre, planificar el próximo año, tenemos muchos sueños, muchas ilusiones pero claro, paso a paso, hemos estado casi todo el año pensando en la boda que hoy decía ‘ya, concentrarnos en cada cosa que de repente hemos dejado de lado un poco, así que ya estamos aquí al 1000%”.