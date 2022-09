El cantante Christian Domínguez reveló que no quiere hablar más de la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández: “Nos tocó así, fuerte, porque los dos no hacemos más que trabajar por nosotros, no hablamos de nadie ni fastidiamos a nadie ni incomodamos a nadie, entonces que nos caigan cosas, va a haber una reacción, pero lo manejamos en su momento y ya está”, dijo el líder de la ‘Gran Orquesta’. El artista también explicó por qué se bajó del escenario cuando intentaron juntarlo con Karla Tarazona: “Nos dimos cuenta ahí que era un tema que querían utilizar la imagen de alguna manera y mandarlo de manera de farándula, de espectáculo, y eso no, nunca han podido hacerlo”. Cuando les preguntaron si querían tener otro hijo, Pamela Franco aseguró que llevará a su pareja a hacerse la vasectomía: “Lo voy a llevar a Christian a que (se haga la vasectomía)”. Fuente: América Televisión