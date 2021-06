La popular Ángela Cúrich, más conocida como ‘Sheylón’ fue presentada como la nueva integrante del concurso ‘Mira quien baila hoy’, donde diversos personajes de la farándula se enfrentarán cada día. Asimismo, mencionó que Sheyla Rojas será quien le aconseje y la guíe en este reality. “Eso ya está definido, me va a dar las pautas. Ayer hemos estado hablando de todo, me dicho los consejos, me ha dicho lo que tengo que hacer. Ella me ha enseñado toda las poses”, comentó. (Video: América TV)