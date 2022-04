“¿No viajabas a España?”, le preguntó un usuario a Sheyla Rojas tras el cumpleaños de su hijo Antoñito, que celebró sus 9 años con su papá, Antonio Pavón, y la novia del español, Joi Sánchez, quienes le organizaron una fiesta con temática de Lego. “Sí o sí. Ya falta poquito... contando los días”, respondió la exconductora de televisión, asegurando que pronto viajará a España para visitar a su hijo. De otro lado, Sheyla advirtió a sus seguidores que no siempre está “linda”, pues no muestra toda su vida en las redes sociales: “Gracias chicos, no siempre es así, recuerden que las redes sociales es el 1% de mi día a día”. Fuente: Instagram @_sheyoficial | Instagram @antoniopavongalan