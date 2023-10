(Fuente: AméricaTV

“No estoy muy enterada de esto, recién me entero, la verdad que no sé lo que he hablado. No la conozco, cada persona tiene su opinión, yo sé la verdad, en algún momento lo hablé y con eso me quedo (...) tengo muchos contratos con mi orquesta, así que sigan hablando. Bien o mal, pero que hablen. Me está yendo muy bien”, expresó Yahaira Plasencia a Jazmín Pinedo.