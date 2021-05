Pamela Franco dejó en claro que no se escondería de Isabel Acevedo, la “Chabelita”, si es que se cruza con ella en algún momento. Indicó que no tiene ningún problema con ella. “No me he cruzado, pero si me cruzo es como cualquier otra persona. Yo no tengo por qué esconderme. Ni antes, ni ahora, ni nunca”, respondió en “Estás en Todas”.