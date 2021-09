El chico reality Pancho Rodríguez puso nerviosa a Rosángela Espinoza cuando durante el reto de Hip-Hop terminó mostrándose cariñoso y al parecer ella no lo esperaba. “Cada día estás más linda, me estoy embobando. No quiero que peleamos más por favor, solo quiero que me des un pedacito de tu corazón”, le cantó el chileno a la “chica selfie”, sorprendiéndola. | VIDEO: América Televisión.