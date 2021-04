Paula Manzanal estuvo de invitada en el programa “América Hoy” y al preguntarle sobre Sheyla Rojas, remarcó que no son amigas. La modelo no tuvo reparos en decir: “Creo que nunca fue mi amiga (...) por como terminó todo, creo que no fue una amiga”. Recordemos que Sheyla Rojas fue vinculada con una expareja de Manzanal, lo que terminó sorprendiéndola y “cortando palitos”.