Rebeca Escribens no se aguantó y respondió fuerte a todos los usarios que criticaron el reciente viaje de Tula Rodríguez a Piura, quien aún no supera la muerte de su esposo, Javier Carmona. “¿Por qué no se van a lavar su calzón o a limpiar la cocina? en vez de estar metiendo la narices donde nadie los llama, cada quien hace el luto como mejor lo parezca. Que no te vean llorando no quiere decir que no estés sufriendo desgarradoramente”, comentó la presentadora de América Espectáculos.