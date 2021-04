Rebeca Escribens se mostró súper apenada al inicio de su bloque de espectáculos tras ver la nota de la muerte del hermano de Susy Díaz quién falleció hace algunos días por el Covid-19. La conductora de TV no pudo ocultar su tristeza por la situación del país debido a la pandemia. “La idea de este espacio es que ustedes prenden la tele, se rían un ratito, disipen sus penas, las desgracias que todos estamos viviendo de una una o otra manera... El día de ayer estaba con un bajón, triste, no sé si la palabra es deprimida pero sentí un bajón terrible, no comí nada, trataba de alejarme de las noticias, pero recibía más malas noticias”, expresó muy contrariada. (Video: América TV).