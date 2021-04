La conductora de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens, no se quedó atrás y realizó el Tik Tok del tema No sé' de “Explosión de Iquitos” en su espacio televisivo. “Yo siempre hago mío los challege” dijo la presentadora quien pidió a producción no poderle el tema porque o sino seguiría bailando. Recordemos que este tema está de moda.