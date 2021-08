Reinaldo Dos Santos aseguró que no hay futuro entre Hugo García y Alexandra Balarezo. Para el vidente, se trataría de un amor de pasajero. “No tiene la menor posibilidad de que esto funcione. Los dos están equivocados, eso es un amor temporal de verano, no tiene futuro. Ella no está enamorada de él”, dijo en “En Boca de Todos”. Agregó que Hugo García encontraría el amor luego de terminar con la modelo. “Eso ya valió. Esto es un amor puente para que venga otro”.