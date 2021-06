El “Profeta de América”, Reinaldo Dos Santos, llegó hasta la casa de Keiko Fujimori conocido el Flash Electoral. Al ser consultado si había sido llamado por la candidata de Fuerza popular, el vidente dijo que no. “No tengo contacto con candidata, nadie me ha convocado. Yo vengo por mi propia voluntad. No hemos conversado nada”, respondió a la prensa para luego asegurar que ella será la presidenta del Perú.