El congresista Ricardo Burga, quien recibió una brutal golpiza de parte del joven Carlos Ezeta, mostró la herida que quedó en su rostro y agregó que no presentará cargos. "Mi familia siempre me ha enseñado, desde muy pequeño, a no guardar rencores, ni odios. Me gustaría hablar con los padres de este chico para saber qué ha motivado esa actitud agresión. Creo que ha sido mandado por alguien", dijo a la prensa.