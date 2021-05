La chica reality, Rosángela Espinoza, negó haber enviado una carta notarial a la conductora de “América Espectáculos” Rebeca Escribens, pero indicó que ahora sí le enviará una. “¿Carta notarial? Dice que me encanta pelear con ella, ahora le voy a mandar una carta por difamar de esa manera, ahora si voy a llamar a mi abogado”, contestó por Instagram. Posteriormente dejó entrever que la dejaría sin programa. “Yo no le he enviado una carta notarial, Rebeca como fantasmeas”, finalizó.