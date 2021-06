Rosángela Espinoza confesó en “Esto Es Guerra” que estuvo a punto de ir a Cusco con Pancho Rodríguez, pero eso no ocurrió. Aseguró que no fue que lo invitó, sino que él le dijo que quería ir a la Ciudad Imperial tras enterarse que ella iba con su familia, pero al final el chico reality no le dijo nada. Por su parte el chileno reconoció que le preguntó sobre el viaje a Cusco, pero no sucedió. “Es muy linda persona”, acotó Rodríguez.