Samahara Lobatón defendió el gasto que hizo por el cumpleaños número 1 de su hija, Xianna. Ella reveló que muchos programas le llamaron para poder entrar con sus cámaras, pero como no aceptó, ahora rajan. “Se pasaron de verdad. En serio me escribían pidiendo entrar. Seguro que si los dejaba entrar, no rajaban”, contestó la hija de Melissa Klug, quien contó que trabajaron cuatro meses para hacer un cumpleaños de ensueño. “Ha sido mágico. Si bien es cierto que lo material no mide el amor hacia los hijos, pero uno por los hijos da todo”, finalizó. | VIDEO: América Televisión.