La hermana de Samahara Lobatón, Gianella Marquina, confirmó no haberse molestado por no ser elegida como la madrina de la bebé Xianna. Ella respondió que no se necesita ese título para amar a su sobrina y además le adelantó a la mamita que no le importaba ser la madrina porque sabía que a su otra hermana, Melissa Lobatón, le ilusionaba mucho la idea.