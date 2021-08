Desde Turquía, Shirley Arica se mostró desconsolada al enterarse del asesinato de su amigo Carlos Garay, a quienes sicarios lo acribillaron junto a Miguel Vergara Rodríguez. Ella pidió a la prensa que no la llamen. “No me estén llamando, no quiero hablar del tema”. Además, mientras lloraba y lo recordaba, dijo: “Estamos muy afectados con la noticia. Él fue una persona muy importante para mí, lo quiero mucho y siento una impotencia grande de no estar allá en estos momentos”.