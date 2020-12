Tula Rodríguez arremetió contra el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, por confirmar que está separado de Sofía Franco luego de que la detuvieran por manejar en estado de ebriedad. “Hace poco tiempo hicimos un enlace con el alcalde y dijo que quería tener una hijita, ahora me sorprende que haya dicho que están separados. No me pareció el momento, porque ella hablaba de que tenía un excelente matrimonio”, comentó Tula. | En Boca de Todos