Susy Díaz estuvo como jurado en “Mira quién baila” en “América Hoy” y se pasó de la raya cuando opinó sobre la presentación de Ángela Curich, más conocida como “Sheylón”. La exvedette resaltó la voluptuosidad de la amiga de Sheyla Rojas. “Me has asombrado porque yo pensé que no ibas a salir a bailar, sino a rodar”, dijo Díaz, para luego resaltar el baile de la concursante. “Pero me demostraste que bailaste muy bien. Has sacado brilla al escenario. Lo has hecho bien”, agregó.