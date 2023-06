Usuarios en redes sociales quedaron impactados luego de que el “clon” del expresidente Pedro Castillo fuera captado en las calles de Chiclayo vendiendo emoliente al paso. El video viral en TikTok fue compartido por el usuario @jose-arlo y no tardó en hacerse viral en internet. En el clip compartido se puede como un ciudadano con muchas similitudes al encarcelado ex jefe de Estado trabaja preparando emoliente para sus clientes mientras se luce con una gran sonrisa a modo de broma tras escuchar la comparación. El audiovisual tiene hasta el momento 28 mil me gustas y más de 863 mil reproducciones. VIDEO: TikTok.