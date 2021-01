Tilsa Lozano anunció que se mantendrá aislada en su casa tras someterse a la prueba de descarte de COVID-19. “Me han hecho la prueba rápida que salió negativo y también la antígena, que es la de la saliva. Me hicieron también el hisopado y mañana me darán el resultado. Mientras tanto estoy aislada, por precaución”, comentó en su cuenta de Instagram. A la modelo le hicieron las pruebas en su domicilio luego de que ella denunciara que una clínica privada no la quiso atender.