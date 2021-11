Mientras Estrella Torres contaba sobre su encuentro con Tommy Portugal en un restaurante, Tilsa Lozano metió su cuchara para decir lo que haría si en alguna oportunidad le pasa lo mismo. “¿Cómo es la vida no? Ella se encuentra con el ex y se toma un storie, yo me encuentro con un ex y me escondo”, dijo la exvengadora, sorprendiendo y generando la risa de sus compañeros. | VIDEO: América TV