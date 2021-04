La conductora, Tula Rodríguez, habló por primera vez para las cámaras de América Espectáculos sobre el fallecimiento de su madre Clarita, quién murió hace algunos días debido al Covid-19. “Yo creo que no podré superar nunca haber perdido a mi mamá porque es la mujer que me trajo al mundo, porque cuando abrí los ojos en este mundo fue verla ella, porque me formó, me crío, porque me llevaba a los casting, porque ella yo estaba acá y ella manejó mi carrera”, afirmó muy contrariada la presentadora de En Boca de Todos. (Video: América TV).