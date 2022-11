Dos bomberos aeronáuticos murieron tras el choque de su vehículo con un avión de la aerolínea Latam que pretendía despegar la tarde del viernes 18 de noviembre de 2022 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según confirmó Lima Airport Partners. En las redes sociales se han difundido varios videos del trágico accidente, entre ellos uno en el que se observa al camión de bomberos segundos antes del impacto. ¡Uy, con*** de su m****. ¡No, no, cuántos muertos, hu***!”, se escucha gritar al hombre que grabó el video. Cabe resaltar que Latam Airlines confirmó que no hay fallecidos entre los pasajeros y miembros de la tripulación: “Lamentamos confirmar que el vuelo LA2213 que cubría la ruta Lima - Juliaca, operado por LATAM Airlines Perú sufrió un accidente en tierra. No hay pasajeros ni miembros de la tripulación fallecidos”. Video: Twitter @JoseRocha_A