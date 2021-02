La jovencita Celeste Pareja, quien tiene un gran parecido a la salsera Yahaira Plasencia, usó su cuenta de Tik Tok para asegurar que no busca fama y que sus movimientos y gestos son involuntarios. “Yo no busco imitar a nadie, yo jamás busqué compararme con la artista que me comparan. Ella es una gran cantante y bailarina. Los gestos son involuntarios y nacen cuando la música me embarga”, acotó.