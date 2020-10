Michelle Sofer volvió a ser consultada en “América Hoy” sobre las imágenes en las que se le ve a su novio Giuseppe Benignini. Ella explicó una vez más que estaba sensible por su padre y que no era por la relación que mantienen. Agregó que si por ella fuera no respondería nunca más, sin embargo lo hizo porque se trataba de un programa que aprecia y forma parte del canal al cual pertenece.