El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, se pronunció tras los resultados de boca de urna de Ipsos. En declaraciones para América TV, el excongresista afirmó que tiene confianza de pasar a la segunda vuelta porque todavía no hay resultados oficiales: “Los resultados de las provincias todavía no han llegado y esperamos que eso nos dé una ventaja como siempre hemos tenido durante todas estas semanas”. Además, Yonhy Lescano explicó que durante su campaña no atacó a otros candidatos: “Hemos hecho una buena tarea, hemos hecho buenas propuestas, hemos llegado a todo el Perú, no hemos hecho, repito, difamaciones ni mentiras”.