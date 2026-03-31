Alistan maletas. Durante la Semana Santa, que va del 2 al 5 de abril, se movilizarán alrededor de 1.9 millones de turistas a nivel nacional, lo que generará un impacto económico cercano a los S/906 millones, estimó el gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Pese al Niño Costero en curso y a climas adversos en algunas zonas del país, hay un crecimiento de 10.3 % respecto al año anterior, por lo que familias, parejas y grupos de amigos mantienen el interés por aprovechar esta fechas para viajar desde Lima a regiones o viceversa, a fin de conocer nuevos destinos o visitar a familiares.

Marienela Mendoza, presidenta del gremio, sostuvo que habrá un mayor gasto por visitante. Es decir, que los viajeros gastarán en promedio S/450 por persona, lo que representa un incremento de 7.14 % frente a 2025 y responde al encarecimiento de servicios vinculados al turismo, como el transporte y alimentación.

“Históricamente, el mayor gasto del turista se concentra en transporte, alojamiento y alimentación. Estos rubros suelen absorber la mayor parte del presupuesto de los viajeros durante feriados largos. A estos rubros se suman los gastos en actividades culturales, visitas a atractivos turísticos y consumo en comercios locales, incluidos los gastronómicos, lo que contribuye a dinamizar las economías regionales”, señaló.

ALERTA. Debido a factores climáticos, advirtió se puede “afectar la conectividad, generar deslizamientos y dificultar el acceso a destinos turísticos, lo que impacta directamente en la planificación de viajes”, sobre todo en regiones del norte como Piura, Tumbes y Lambayeque.

Hasta ayer, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportaba restricciones en el tránsito vehicular en 15 vías nacionales, como la carretera Chiclayo – Huambos - Cochabamba, en Cajamarca; y la carretera Huamachuco – Bambamarca – Juanjui, en La Libertad.

Para dar seguridad durante estos días, la Policía contempla el despliegue de 50 mil efectivos en todo el país, con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir hechos delictivos y garantizar el orden público.

OJO AL DATO. La Sutran prevé realizar 1500 operativos de control durante Semana Santa en vías nacionales y terminales terrestres.