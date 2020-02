250 venezolanos regresaron a su país: “La experiencia en Perú es horrible" | VIDEO

Un total de 250 ciudadanos venezolanos abandonaron el Perú y retornaron la noche del último miércoles a Caracas, gracias al “Plan Vuelta a la Patria”, emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de facilitar la repatriación masiva de ‘chamos’.

La cancillería venezolana, en un mensaje publicado en Twitter, indicó que “la xenofobia, el odio y el desempleo son algunas de las razones para que compatriotas como Betania Padrino, retornen este 5 de febrero del Perú".

“La experiencia en Perú es horrible. Les recomendé a los chicos que no se vayan porque es lo peor que hay. No te dan lo que hay en Venezuela”, se escucha decir a una de las venezolanas en un video publicado en Twitter.

#VIDEO | Gracias al despliegue del Gobierno Bolivariano a través del #PlanVueltaALaPatria 250 connacionales retornaron este #5Feb de Perú dispuestos a seguir luchando y aportar su granito de arena por la paz y la prosperidad de #Venezuela.#ProtecciónYProsperidadSocial pic.twitter.com/lhniCmpVqz — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 6, 2020

En lo que va del año 2020, esta es la segunda jornada que el Gobierno Bolivariano pone en marcha desde Perú, a las que se suman dos desde Chile. Para este vuelo, la aerolínea del Estado venezolano Conviasa dispuso del avión “Libertador Simón Bolívar”, bautizado así en honor al Padre de la Patria, modelo Airbus 340-200.

Venezolanos deciden volver y estas son sus razones

De acuerdo a la página web del gobierno de Venezuela, los extranjeros decidieron dejar el Perú por las siguientes razones:

“Jeanmary Blanco, madre de Joaldrin, explicó que decidió volver a Venezuela tras un año y medio de vivir en Perú, y experimentar los enfrentamientos entre pandillas que azotan la zona del Distrito Ate, en el norte de Lima, lugar donde residía. A esta situación se sumaron los tratos xenófobos que recibían sus hijos por parte de los compañeritos del colegio”

#VIDEO | Como Yoverling Guevara, muchos venezolanos dejaron a sus familias en busca de una estabilidad económica en Perú. Gracias al #PlanVueltaALaPatria dispuesto por el Gobierno Bolivariano regresaron este #5Feb a su hogar.#ProtecciónYProsperidadSocial pic.twitter.com/4KcjivP2QT — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 6, 2020

“Otra madre venezolana, Yinnerlyn Rivera de Miquilena, refirió que sus hijos recibieron tratos xenófobos durante el año y medio que vivieron en Perú: ‘Los vecinos de aquí son xenófobos, trataron mal a mi hijo cuando estaba jugando con la pelota y cuando salí yo me llamaron limpia pocetas, que es un trabajo que no denigra, porque también me ha tocado hacer aquí’”.

“En el colegio mis hijos tuvieron mucha presión, incluso los saqué porque ahí hay niños que vienen con otros valores, les inculcan la violencia y la xenofobia. A mi hijo mayor le decían ‘tú eres un venezolano muerto de hambre, anda a comer de la basura, vete pa’ tu país’. El niño nos decía a mi esposo y a mí que se quería ir para su casa en Venezuela”, declaró Rivera.

#VIDEO | Aniudka Meneses, retornó a la patria, después de 1 año y tres meses en Perú. Agradece al Gobierno Bolivariano por el apoyo brindado a través del #PlanVueltaALaPatria.#ProtecciónYProsperidadSocial pic.twitter.com/OTVzIgB8W3 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 6, 2020

“Un día nos montamos en una comby, y el colector, que aquí llaman cobrador, me faltó el respeto, me tocó mis partes íntimas y yo iba con mis dos hijos y mi esposo. No dije nada hasta que llegamos a la casa, porque ya mis hijos habían pasado por muchas cosas, yo nunca había vivido esto, en mi país ningún hombre me ha faltado el respeto”.

