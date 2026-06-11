La ciencia sobre hábitos muestra que los cambios más sostenibles suelen ser los más simples.

El primero es organizar horarios básicos. Pasar muchas horas sin comer y luego “picar cualquier cosa” favorece decisiones impulsivas y el consumo excesivo de ultraprocesados. Tener horarios relativamente ordenados ayuda más de lo que parece.

El segundo consejo es pensar primero en la proteína y la fibra. Antes de decidir el pan, el arroz o el postre, pregúntate, ¿dónde están las verduras, menestras, huevo, pescado, yogur o frutos secos? Estos alimentos suelen dar más saciedad y estabilidad de energía.

El tercero es preparar el entorno. Lo que está visible y listo termina comiéndose más. Fruta lavada, huevos cocidos, verduras cortadas o menestras refrigeradas facilitan mejores decisiones cuando hay poco tiempo. La alimentación saludable también depende de qué tan fácil o difícil hacemos la elección diaria.