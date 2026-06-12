Mientras se espera el conteo final de votos, con nueve actas aún por procesar -del distrito de Yaquerana, en la provincia loretana de Requena- y las más de 1600 observadas a nivel nacional y del extrajero, la candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, superaba anoche a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP) por más de mil votos, diferencia que podría reducirse o ampliarse más.

Ante este escenario, desde ambas tiendas políticas han enviado mensajes de que van a respetar el resultado de las elecciones cualquiera este sea, aunque desde JPP respaldan las marchas anunciadas para hoy y mañana en Lima, ante lo que consideran un supuesto fraude.

“Con serenidad y con mucha gratitud tomo estos primeros resultados. Ustedes saben que soy muy prudente, vamos a esperar al conteo final de la Onpe”, afirmó Fujimori.

“La población está siguiendo paso a paso este conteo. Se ha vuelto muy popular la página (web) de la Onpe, lo cual me parece extraordinario”, señaló.

Respecto a los llamados a movilizaciones y protestas impulsados por sectores vinculados a JPP, Fujimori reiteró su invocación a mantener la calma y esperar los resultados oficiales.

“Nosotros volvemos a hacer un llamado a la reflexión, a la calma y a seguir la página de la Onpe. Me quedo con las declaraciones del candidato Roberto Sánchez, cuando él ha señalado que va a respetar los votos. Cualquier otra cosa, pediría calma y serenidad”, concluyó.

Afirman que están tranquilos

Desde JPP, donde Sánchez se reunió con representantes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, también garantizaron que respetarán los resultados.

“Hemos dicho que vamos a respetar el voto ciudadano y esperamos que se concluya la totalidad de los votos. Estamos tranquilos”, dijo el secretario general Ernesto Zunini.

Sobre las movilizaciones y marchas de protesta en apoyo a su candidato, dijo: “La gente está en su derecho a movilizarse, estamos en un país democrático, así que al margen de respaldar hacemos un llamado a la serenidad y calma a la población para que el proceso electoral concluya sin ningún tipo de incidencias”.

Afirman que no hay fraude

“Todo apunta a que Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú. Ese resultado debe ser respetado. Juntos por el Perú, sus aliados y sus seguidores vienen instalando una narrativa de fraude sin evidencia alguna; no lo hay. No se puede incurrir exactamente en lo que tanto se criticó a quienes, en anteriores elecciones, recurrieron a esa misma narrativa y le hicieron un daño enorme a la democracia peruana”, exhortó el especialista en temas electorales, Fernando Tuesta Soldevilla.

“Los resultados electorales se respetan, guste o no guste. Así debió ser siempre. El triunfo de Keiko Fujimori no debe ser la excepción”, comunicó en la red social X.