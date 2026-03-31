Por tradición, el pescado se convierte en el rey de las mesas peruanas durante la Semana Santa. En cebiche, frito, sudado, escabeche o a la chorrillana, las familias disfrutan de este nutritivo producto marino y, como consecuencia, su demanda aumenta.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), durante estas mismas fechas del 2025 se consumieron aproximadamente 9.050 toneladas métricas de pescado a nivel nacional, cifra que podría repetirse este 2026 y demuestra la relevancia de esta costumbre.

El bonito es una de las especies preferida por la población y, aunque hasta el último fin de semana se vendía a 4 soles el kilo en mercados de Comas, su precio se irá elevando por la mayor demanda. También se llevarán jurel, caballa y perico.

ADVERTENCIA. Debido a que durante esta semana el consumo de pescado se incrementa significativamente en todo el país, el Instituto Nacional de Calidad exhortó a los ciudadanos verificar que el producto que compren cumpla con los estándares establecidos.

Para reconocer un pescado en óptimas condiciones, antes de adquirirlo en los mercados, supermercados o terminales pesqueros, detalló que se debe estar atento a características como no tener olor desagradable, presentar la piel brillante y húmeda, que el color de las branquias sea rojo vivo y los ojos se vean salientes y brillantes.

Asimismo, debe almacenarse a una temperatura de refrigeración lo más cercana posible a 0°, por lo que se debe evitar comprar pescados expuestos al sol o sin condiciones adecuadas de refrigeración.

OJO AL DATO. La venta de pescado y productos marinos en el Terminal Pesquero de Ventanilla ya está en aumento.