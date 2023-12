La tan esperada devolución de aportes del Fonavi ha dado inicio hoy 21 de diciembre. Más de 64 mil fonavistas pertenecientes al grupo de pago número 20 comenzarán a recibir la restitución de sus contribuciones. Este proceso abarca a aquellos cuyo último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) sea 0 y 1.

Una de las reporteras de Arriba mi Gente, conversó con el señor Eliodoro, quien reveló que solo recibió 46 soles de los 12 años que aportó al Fonavi.

“Aporté 12 años. Me siento impotente y utilizado. Todos los días haciendo largas colas, ¿para esto? Habré llegado a aportar más de 20 mil soles”, contó indignado.

Luego continuó con: “vine a preguntar cómo será el pago de los fonavistas (...) soy el sostén de mi familia, no es justo que no me paguen”.

Cronograma de pago

De acuerdo al cronograma difundido, los pagos se realizarán en función al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Es decir, se comenzará con los dígitos 0-1 y así sucesivamente.

A continuación, se presenta el Cronograma oficial de devolución de aportes al Fonavi 2023:

Si tu último dígito del DNI es 0 ó 1, el pago será el jueves 21 de diciembre.

Si tu último dígito del DNI es 2 ó 3, el pago será el viernes 22 de diciembre.

Si tu último dígito del DNI es 4, el pago será el sábado 23 de diciembre.

Si tu último dígito del DNI es 5 ó 6, el pago será el martes 26 de diciembre.

Si tu último dígito del DNI es 7 u 8, el pago será el miércoles 27 de diciembre.

Si tu último dígito del DNI es 9, el pago será el jueves 28 de diciembre