El congresista Wilson Soto (Acción Popular) se mostró en contra del adelanto de elecciones para este 2023 y consideró que el periodo parlamentario debe cumplirse. También afirmó que ha sido un legislador responsable y que presentó varios proyectos de ley.

Wilson Soto manifestó que votará en contra del adelanto de elecciones para el 2023, además, consideró que el período parlamentario tiene una duración ordinaria de cinco y no dos años.

“Yo no trabajo en base de si me quieren o no quieren. Yo he sido un congresista responsable, he presentado 36 proyectos de ley, 11 proyectos de reforma política y muchas leyes (...) He cumplido y trabajado, yo no he ido a aprender ni a perder el tiempo, he ido a trabajar”, señaló en declaraciones a Exitosa.

“La Constitución dice que los congresistas son elegidos por 5 años, en ningún momento dicen que son elegidos por 2 o 3 años. Si nosotros no queremos respetar la Constitución, aquí todo el mundo quiere patear el tablero, nadie quiere respetar a nadie, entonces ¿dónde estamos?”, añadió.

Exhortó a que se convoque a nuevas elecciones cuando el país esté pacificado. “No podemos ir a unas elecciones cuando queman comisarías o sedes del Ministerio Público y Poder Judicial”, sentenció.