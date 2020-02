Adrián Zela, jugador del Sport Boys y ex seleccionado nacional, fue captado en medio de una pelea en los exteriores del condominio Kaya Guest House, en Punta Hermosa. El hecho ocurrió el último domingo en la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble.

En las imágenes difundidas por RPP Noticias, se observa al jugador conversar por varios minutos con un grupo de personas fuera del edificio. En un momento, un auto sale del condominio y Adrián Zela se acerca al vehículo que se estaciona. Parece que el futbolista intercambia unas palabras con el chófer cuando de pronto abre abruptamente la puerta del copiloto e intenta agredir a la persona que está a bordo.

Las personas que se encontraban en el lugar intentan calmarlo pero todo termina en un gresca. Una mujer que estaba presente se aferra de la pierna de Adrián Zela para detenerlo pero recibe un golpe en medio del forcejeo. La joven termina en el piso.

Los presentes separan al jugador mientras ayudan a levantar a la joven, quien se queda sentada en lugar. Las imágenes finalizan cuando todo el mundo se retira.

Tras el incidente, el citado medio se comunicó con el jugador de Sport Boys quien informó que todo se debió a “una discusión con parte de la seguridad del condominio donde veranea”.

“No recuerdo los detalles porque no vi cuando se inició. Creo que finalmente ha sido un malentendido”, detalló. “Ha sido un error mío reaccionar de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

SJM: mujer resulta herida tras recibir balazo en la cabeza a pocos metros de vivienda

TE PUEDE INTERESAR