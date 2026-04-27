¡Habla, sobrino! Estoy preocupado. Cientos de jóvenes bien pilas podrían quedarse sin estudiar en las mejores universidades del mundo porque Pronabec no abre la convocatoria del 2026. Y eso que el sector educación tiene más de S/ 49 mil millones de presupuesto este año.

Acá viene lo importante, sobrino. Cuando el Estado financia una maestría de alto nivel, no está regalando plata, está apostando a que ese profesional regresará al Perú con más cancha para producir mejor, innovar y generar nuevas oportunidades para todos. Los países que invierten en el talento de su gente crecen más rápido porque convierten conocimiento en desarrollo.

Pero ahí es donde el discurso se cae. Pronabec vuelve a dejar a jóvenes en la incertidumbre, como ya pasó con miles que se quedaron sin Beca 18 por falta de presupuesto. La plata existe, pero se fue primero a aumentos de sueldos y pensiones de docentes jubilados.

Sobrino, estamos dejando de lado a quienes empujarán el país hacia adelante en los próximos años. ¡Así no juega Perú!